Boğaç Aksoy'dan nişanlısıyla poz
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Boğaç Aksoy'dan nişanlısıyla poz

Boğaç Aksoy'dan nişanlısıyla poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Lenf kanserine yakalanıp, kemoterapiye devam eden Boğaç Aksoy, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aleyna Beatrice Peters ile romantik karesini Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, sevgilisi Aleyna Beatrice Peters ile fotoğrafını paylaştı. Kanal D'de ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisinde oynayan oyuncu, nişanlısıyla romantik karesini yayınladı. Kemoterapiye devam eden Aksoy, pozlara kalp emojileri koydu. Oyuncuya, sevenlerinden, "Çok mutlu olun" mesajıyla, nazar boncuğu emojisi koydu. Hastalık nedeniyle saçı dökülen Aksoy, fotoşopla kendisine bıyık yaptığı kareyi de paylaştı.

Boğaç Aksoy'dan nişanlısıyla poz
Boğaç Aksoy'dan nişanlısıyla poz

Kaynak: Snob Magazin

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