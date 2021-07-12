Boğa Güreşleri Festivalinde boğa sahibinin üzerinden geçti
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Boğa Güreşleri Festivalinde boğa sahibinin üzerinden geçti

Boğa Güreşleri Festivalinde boğa sahibinin üzerinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla suları altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu.

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla suları altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu. Güreş sırasında bir kişi, kaçan boğasının altında kalınca, korku dolu anlar yaşanırken, boğanın sahibi olayda hafif yaralandı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez boğa güreşleri festivali yapıldı. Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, heyecanlı anlara da sahne oldu. Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa kaçtı, sahibi hayvanın altında kaldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan boğa sahibi, çevredekilerin yardımıyla alanın dışına çıkarıldı. Bu anlar kameraya yansıdı.

(Adem Güngör/İHA)

Boğa Güreşleri Festivalinde boğa sahibinin üzerinden geçti
Boğa Güreşleri Festivalinde boğa sahibinin üzerinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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