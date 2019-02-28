Bodrum Ziraat Odası'nda Melengeç Güven Tazeledi

Bodrum Ziraat Odası 3. Olağan Genel Kurulu Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleşti. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Melengeç'in listesi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Kurucu başkan Mehmet Melengeç'in tek liste aday olduğu olağan genel kurula, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, AK Parti ilçe Başkanı Ömer Özmen, Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Ziraat Odası delegeleri ve vatandaşlar katıldı.

Genel kurulda konuşan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Melengeç, "Çiftçimizi ve üreticimizi desteklemeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bodrum'a Ziraat Odası kazandırmak için uzun bir çaba gösterdik ve bu 2014 yılında çözüme ulaştık. Burada birçok kurumun büyük katkıları oldu. 2014 yılında kurulan odamız tarım çalışmalarına başladı. 2015 yılında yaptığımız genel kurul sonrasında Bodrum'da tarım fuarı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin daha verimli daha başarılı emeğinin karşılığını almak içinde iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları konularında çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaları her yıl fuarlara katılaraktan daha verimli olması için çalışmalar yaptık. Çiftçimizi ve üreticimizi desteklemeye tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bodrum Ziraat Odasına katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verildi. Mehmet Melengeç yönetimindeki Bodrum Ziraat Odasının meclisini oluşturan listenin asil adayları ise şu isimlerden oluştu; Recep Akdeniz, Ali İhsan Tepe, Mehmet Erzurumlu, Halil Kocaköse, Günay Baltutan, Hasan Abay, Altan Zağlı, Alim Şiray, Mustafa Akdaş, İbrahim Acaröz, Altan Ertürk, Emre Sönmez, Mustafa Tulup, Hasan Girgin, Hüseyin Mandalinci, Günay Şanlı, Ahmet İnceoğlu, Günay Günay, Özgür Özaltın ve Mümtaz Ünlü. - MUĞLA

Kaynak: İHA