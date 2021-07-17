Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi
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Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Pahalılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Bodrum'da sınırlar yine aşıldı. Lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildiği öne sürüldü.

Yaz aylarının gözde tatil merkezleri arasında yer alan Bodrum, fiyatlarındaki uçurum nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş oranda arttığı Bodrum'da dudak uçuklatan bir hesap daha kesildiği iddia edildi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildi.

6 ŞİŞE SODA 672 TL

Hesap listesinde yer alan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde:

3 istakozlu spagetti: 1.785 TL
6 cheese buger: 1.100 TL
6 şişe soda: 672 TL
5 buzlu kahve 340 TL
3 etli pide: 495 TL
1 peynirli salata: 220 TL
1 lahmacun ve ayran 152 TL

Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi - Haberler Magazin
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