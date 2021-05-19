Bodrum sahilleri renklendi
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Bodrum sahilleri renklendi

Bodrum sahilleri renklendi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi. Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenenler ve denize girenler plajın tadını çıkardı.


Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi
Bodrum sahilleri renklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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