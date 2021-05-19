Bodrum sahilleri renklendi

MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi. Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenenler ve denize girenler plajın tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş