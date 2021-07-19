Bodrum'daki lüks otelde tecavüz rezaleti! Genç kızın imdadına jandarma yetişti
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Bodrum'daki lüks otelde tecavüz rezaleti! Genç kızın imdadına jandarma yetişti

Bodrum'daki lüks otelde tecavüz rezaleti! Genç kızın imdadına jandarma yetişti
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Türkbükü'nde ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.'nin tecavüzüne uğradı. Gece yarısı otel karışırken, ağlayarak yardım isteyen genç kız, jandarma tarafından hastaneye götürüldü. Tecavüz eden sapık ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hem bayram hem yaz tatilini değerlendirmek isteyenler soluğu Bodrum'da aldı. Birçok otel tamamen doldu, yollarda trafik meydana geldi.

TECAVÜZ ETTİ

Sabah'ın haberine göre bu atmosferi bozan ise Bodrum'da, önceki gün yaşanan korkunç tecavüz oldu. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

TUTUKLANDI

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Popüler otelde ise dün gün boyunca bu korkunç olay konuşuldu.

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