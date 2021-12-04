BODRUM'DA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddeler ise göle döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte öğleden sonra sağanak yağmur etkisini arttırdı. Gümbet Kavşağı'nda yollarda su birikintisi oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gümbet Plajı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar kafelere sığındı. Öte yandan, denizin rengi yağış ile birlikte renk değiştirdi. Yağışın etkisini arttırması nedeniyle Umurca Mahallesi Dere Sokak'ta caddeler göle döndü. Mazgallar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.