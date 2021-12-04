Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelin önünde denizde iki kişinin olduğu ihbarı alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirildi.

Bölgede yapılan çalışmada dalgıç kıyafeti giyinmiş Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce denizden çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için Turgutreis Limanı'na götürüldü.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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