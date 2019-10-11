Bodrum'da "Cosmos" sergisi açıldı

11.10.2019 19:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cosmos" adlı sergi düzenlendi.

Küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın düzenlediği, Marina sorumlusu Mustafa Gün'ün sanatseverliği ve yönettiği, sanat takviminin 11. Cosmos (evren) adlı sergisi, D-Marin Turgutreis Yacht Club'te açıldı.

Geniş bir seçkiyle oluşturulan sergi, sanatın özündeki zamanlar arası etkileşimlere yer verirken yapıtların geçmiş ve gelecek arasında üstlendiği çeşitliliği de görünür kılıyor.

Ortak bir çabayla 24 sanatçının oluşturduğu sergi, sanatın kentle ilişkisini, tarihsel ve güncel belleğini gözden geçiriyor.

Sergi, 23 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA