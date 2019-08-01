Bodrum'da Antik Pedasa Kenti'nde kazı çalışmaları

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde devam ediyor.

Öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple başlatılan kazıların eylül ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Adnan Diler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pedasa'nın, diğer klasik kentler gibi olmadığını, çok geniş bir teritoryumu bulunduğunu söyledi.

Bütün tepelerin üzerinde değişik tiplerde mezarlar, çiftlik evleri ve meskenler olduğunu anlatan Diler, şöyle konuştu:

"Bodrum Yarımadası, özellikle kültür turizminde çok önemli bir yerdir. Bu nedenle Pedasa ve Yarımada'daki diğer Leleg yerleşimlerin kazı ile araştırılması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar hem bölgenin kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağlıyor hem de kültür turizminin 12 aya yayılmasında da çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesine teşekkür ediyoruz. Sponsor bulunması halinde kazılar 12 ay boyunca sürdürülebilecek."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum Yarımadası'nın 5 bin yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, Bodrum'un eşsiz kültürünü şekillendiren bu zenginliği gün yüzüne çıkararak, turizme kazandırmak adına pek çok adım atacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA