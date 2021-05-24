Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserler ilgi görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan ve Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanan eserlere, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan ve Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanan eserlere, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra, mavinin tüm tonlarını barındıran koyları ve yemyeşil doğasıyla adından söz ettiren Bodrum, kültür turizmiyle de ön plana çıkıyor.

İkinci etap restorasyon çalışmaları tamamlanan İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kuleleri, Karyalı Prenses Sergi Salonu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu kale, tatilciler tarafından gezilecek alanlar arasında bulunuyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon ve teşhir çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Kalede üç konseptte hareket edildiğine değinen Toprak, bunların ilkinin kalenin, ikincisinin su altı eserlerinin, sonuncusunun da yarımada genelinde çıkan kara eserlerin sergilenmesinin olduğunu belirtti.

Bodrum Kalesi'nde açık ve kapalı olmak üzere 33 dönüm sergileme alanı bulunduğuna dikkati çeken Toprak, sergileme yapılan 12 salonun 6'sında su altı batığı eserleri, 5'inde ilçede yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiğini, birinde de kale hakkında genel bilgilerin yer aldığını bildirdi.

"Bu yıl ciddi bir artış bekliyoruz"

Kalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ziyaretçi kaybı yaşadığını anlatan Toprak, "Geçen yıl 70 bine yakın ziyaretçi sayımıza ulaştık. Bu normal performansımızın altında bir sayı ama bu yıl ciddi bir artış, rekor bekliyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmalarının ardından kalenin modern bir görünüme kavuştuğuna işaret eden Toprak, kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük kapanmada yabancı turistlerin akınına uğradıklarını, dünyanın çeşitli bölgesinden ilçeye gelen turistlerin kaleyi ziyaret ettiğini kaydetti.

"Yaklaşık 40 günde eserlerimiz sergilenmeye başlandı"

Toprak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan önemli eserlerin ortaya çıkarıldığını, bu eserlerin artık kalede sergilenmeye başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lahit mezardan çıkan eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katkısıyla müzede sergilenmeye başlandıktan sonra, sırf bu eserleri görmek için ülkemizden ve dünyanın birçok ülkesinden kalemize gelenler oluyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. Mezardan çıkarılan yüzük, kolye, sikke ve pelike gibi eşyaların restorasyonu kendi laboratuvarımızda uzmanlarımızca yapıldı. Yaklaşık 7 gün süren restorasyon sonrasında eserler için vitrin ve sergileme salonu ayarlandı. Yaklaşık 40 günde eserlerimiz sergilenmeye başlandı. Lahit mezarın ortaya çıkışı medyatik olduğu için ilgi görüyor."

İnşaatın temel kazısında bulundu

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde 2 Nisan'da bir inşaatın temel kazısında Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce başlatılan çalışmada lahit mezar bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 3 Nisan'da kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkarılan eserler restore işlemlerinin ardından Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. Buradan çıkan eserlerin, arkeoloji dünyasına da ışık tutacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı