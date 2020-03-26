Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
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Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında vatandaşlara seslendi. Bodrum'da koronavirüsten ilk can kaybının dün yaşandığını söyleyen Aras, "Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor" dedi.

26.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 59 kişi öldü, vaka sayısı ise 2 bin 433 oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından bugün canlı yayın ile vatandaşları koronavirüs salgını ve ilçede alınan tedbirler hakkında bilgilendirdi.

''POZİTİF VAKALARIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bodrum Belediyesi binasından yaptığı canlı yayında Aras, ilçede şu anda pozitif vakaların olduğunu ve artmaya devam ettiğini belirterek, "Durum son derece ciddi. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. Hayat adeta durdu. Ben belediye başkanınız olarak bu süreçte size her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Alınan kararları, yayınlanan genelgeleri zaman geçirmeden sizlere duyurmak için tüm ekibimle çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

''DURUM SON DERECE CİDDİ"

Bodrum'da kesin tanı koyulan koronavirüsü vakalarının arttığını söyleyen Aras, vatandaşlara "Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın evde kalın" çağrısında bulundu.

Aras, "Durum son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın. Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor. Onlarla bir şekilde temas eden yüzlerce hemşehrimiz olduğunu düşünüyoruz. İlk kaybımızı dün verdik ve defnettik. Bizler her türlü pandemiye karşı mesai harcıyoruz, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ancak bunları siz olmadan başaramayız. Bu hastalığının şu anda özel bir tedavisi yok ancak bulunana kadar zaman kazanmak zorundayız" dedi.

''BODRUM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI KENDİMİZ İLAN EDELİM''

Bodrum Belediye Başkanı Aras, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Faaliyetlerinize ara verin. Acil sağlık ve gıda ihtiyaçlarımız dışında şehiriçi ve şehirlerarası dolaşımdan vazgeçin ve evinizde kalın. Aksi takdirde 15 gün sonra önlem almak için çok olacak ve eyvah demekten başka yapacak bir şeyimiz kalmayacak. Çok zor olduğunu ve hayatınıza, ekonominize müdahale edildiğini düşündüğünüzü biliyorum. Ancak bu kısıtlamaların geçici bir süre için yapıldığını ve hayatımızı kurtarmak için zorunlu olduğunu da bilmenizi istiyorum.

Büyüklerimize bu dönemde hastalıklı gibi davranmayın. Saygılı olun, taşıdıkları riskleri anlatın. Gençler de kendilerini izole etmedikleri takdirde evde birlikte yaşadıkları büyüklerine hastalık taşıyabilirler. Biz Bodrum'da yayılma sürecini yavaşlatabiliriz. Buna inanıyorum. Bunu ancak kendi kurallarımızı koyarak ve uygulayarak yapabiliriz. Gelin, biz Bodrum'da sokağa çıkma yasağını kendimiz ilan edelim.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor

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