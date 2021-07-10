BODRUM'DA ŞELALE ŞEHNAZ SAM RÜZGARI
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BODRUM'DA ŞELALE ŞEHNAZ SAM RÜZGARI

BODRUM'DA ŞELALE ŞEHNAZ SAM RÜZGARI
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı şarkıcı Şelale Şehnaz Sam, Bodrum Küfe sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. Enerjisi ile de göz dolduran güzel şarkıcı, performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kadın hayranlarının yoğunlukta olduğu misafirlerini Fransızca şarkılarla selamlayan Sam, "Bugün mekan çiçek kokuyor. İyiki geldiniz. Hoş geldiniz. Kadının olduğu yer ayrı bir güzelleşiyor. Bu akşam kadınlar matinesi tadında bir şeyler yapalım istiyoruz. Madem kalabalığız bizim gecemiz olsun bu gece." diyerek performansının startını verdi. Yaklaşık iki saat boyunca kendisini dinlemeye gelenlere adeta bir müzik ziyafeti çeken Şelale Şehnaz Sam, sahnede adım atmadık yer bırakmadı. Enerjisi ile de göz dolduran güzel şarkıcı, performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kaynak: Snob Magazin

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