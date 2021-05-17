Bodrum'da aşka gelen Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

4 yıl önce nikah masasına oturan Mustafa Ceceli ve Selim İmer çifti, Bodrum tatilinde romantik anlar yaşadı. Aşka gelen Mustafa Ceceli önce eşini kucağına alarak denize atmaya çalıştı sonra da gönlünü almak için dudağından öptü.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün plajda hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşadı.

ÖNCE ŞAKA YAPTI SONRA ÖPTÜ

Habertürk'te yer alan habere göre; suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcı, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştı. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. İkilinin şakalaştığı anlar da objektiflere yansıdı. Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.

Ünlü şarkıcı eşiyle eğlenceli zaman geçirdikten sonra denize girerken Selin İmer de kumsalda oturmayı tercih etti.

Kaynak: Diğer