BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti - Haberler
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BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti

AA, Sandeep Kumar - Güncel
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Mahabodhi Tapınağı'ndan detaylar Dua etkinliğinden detaylar BODH GAYA - Hindistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Mahabodhi Tapınağı'nda bir araya gelen Tibetli Budist rahip ve lamalar dünya barışı için dua etti.

Mahabodhi Tapınağı'ndan detaylar

Dua etkinliğinden detaylar BODH GAYA - Hindistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Mahabodhi Tapınağı'nda bir araya gelen Tibetli Budist rahip ve lamalar dünya barışı için dua etti. Budist hac merkezi Bodh Gaya'daki tapınakta bu yıl 33.'sü düzenlenen etkinlik Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti

BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti

BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti

AA / Sandeep Kumar - Güncel

UNESCO Dünya Mirası, India, dua, Güncel, Haberler

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