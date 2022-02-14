BODH GAYA - Budist rahipler dünya barışı için dua etti

Mahabodhi Tapınağı'ndan detaylar

Dua etkinliğinden detaylar BODH GAYA - Hindistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Mahabodhi Tapınağı'nda bir araya gelen Tibetli Budist rahip ve lamalar dünya barışı için dua etti. Budist hac merkezi Bodh Gaya'daki tapınakta bu yıl 33.'sü düzenlenen etkinlik Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.