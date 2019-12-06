Böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla karıştırılıyor

06.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:09

Birçok kişi sık sık yaşadığı bel ve sırt ağrılarından şikayet eder. Genellikle bel ve sırtta başlayan ağrının daha derinlere ulaşarak keskinleştiğini söyler. Ancak ağrı daha derinlerde ve şiddetli olduğunda sanılanın aksine sırt değil böbreklerde sorun var demektir.

Böbrek ağrısı çok daha şiddetli ve keskindir

Karnın arkasında, göğüs kafesinin altında, omurganın her iki tarafında, sırt bölgesine yakın şekilde bulunan böbrekler, atık ürünleri ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırmak ve vücut dengesi için çok önemli olan bazı hormonların üretilmesinde görev alır. Vücudun fonksiyonları yerine getirebilmesi için çok önemli olan böbrekler, çeşitli sebeplere bağlı olarak ağrıya neden olabilir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonları, darbe, yaralanma, böbrek taşları gibi nedenler yüzünden oluşan böbrek ağrıları aynı zamanda kist ya da kanser gibi tehlikeli bir hastalığın da habercisi olabilir. Birçok kişi, böbrek ağrılarını sırt ağrılarıyla karıştırabilir. Ancak böbrek ağrıları daha çok arka kaburgalarda ve sırtın daha derinlerinde hissedilir. Sırt ağrısına nazaran çok daha şiddetli ve acı vericidir.

Böbrek ağrılarının belirtileri nelerdir?

Böbrek ağrılarını sırt ağrılarından ayırmanın bazı noktaları vardır. Bunların başında sırt ağrılarının daha aşağıda hissedilmesi gelmektedir. Sırt ağrılarının aksine böbrek ağrıları, arka kaburgalara yakın ama daha derinden ve keskin hissedilir. Ağrının oluşma nedenine bağlı olarak karın ve kasık bölgesinde dahi hissedilebilir. Bunun yanı sıra ağrılara ek olarak kişide aşağıdaki belirtiler de gözlemlenir. Bunlar;

İdrar yaparken ağrı ve acı,

İdrarda kan,

Mide bulantısı,

Kusma,

Ateş,

Baş dönmesi,

Halsizlik ve yorgunluk,

Şişkinlik,

Ayaklarda ve göz kapaklarında şişme

Böbrek ağrıları neden olur?

Böbrek ağrılarının ortaya çıkmasında birçok farklı faktör rol oynayabilir. Bunların başında;

İdrar yolu enfeksiyonları,

Böbrek kistleri

Böbrek taşları,

Böbrek kanaması,

İdrar birikmesine bağlı olarak böbrek şişmesi,

Böbrek enfeksiyonları,

Böbrek damarlarında kan pıhtıları,

Polikistik böbrek hastalığı,

Böbrek dokusuna zarar veren ilaçlar,

Travmalar,

Hamilelik gelmektedir.

Böbrek ağrıları nasıl teşhis edilir?

Böbrek ağrılarının teşhis edilebilmesi için hastanın tıbbi öyküsünün dinlenmesi gerekir. Bu durum sonrasında doktorun fiziki muayene yapması gerekir. Genel olarak doktorun isteyeceği tetkikler; tam kan sayımı, böbrek fonksiyonu ve idrar testleridir. Eğer böbrek ağrısı için gelen hasta kadınsa gebelik testi de istenebilir. Yakın zamanda hasta böbreklerle ilgili bir travma yaşadıysa ek testler de istenebilir. Eğer doktor böbrek taşlarından şüpheleniyorsa bilgisayarlı tomografi veya renal ultrason yapılabilir. Kontrast veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve abdominal/ pelvik BT'leri, altta yatan böbrek (böbrek) ve böbrek dışı diğer nedenlerini tanımlamak veya ayırt etmek için istenebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Böbrek ağrılarının tedavi edilebilmesi için öncelikle ağrıya neden olan tıbbi nedenin bulunması gerekir. Eğer ağrıya enfeksiyonlar neden oluyorsa uygun antibiyotikler ile ağrı tedavi edilebilir. Sorun böbrek taşları ise ağrı kesiciler reçete edilebilir. Ancak taşlar sorun yaratıyorsa cerrahi yöntemle alınması ya da kırılması gerekir.

Kaynak: Bültenler