BMW'nin Fütüristik Konsept Aracına Sesini Hans Zimmer Verdi

BMW Vision M NEXT, şirketin fütüristik bir görünüme sahip olan konsept elektrikli arabası. Cyberpunk bir filmden veya oyundan fırlamış gibi gözüken araba, BMW'nin göz bebeği diyebiliriz. Bildiğimiz gibi elektrikli arabaların gürültüyle uzaktan yakından alakası yok, bu yüzden şirketler araçlarına bir ses profili vermenin yolunu arıyorlar. Bunun sebebi hem yayaları uyarmak hem de güçlü motorun sesini duymayı özleyen sürücüleri memnun etmek.

Aracında bilim kurgu tarzı bir ses hissettirmek isteyen BMW, işinde en iyisi olan Hans Zimmer ile anlaştı. Inception, Interstellar, The Dark Knight, Blade Runner 2049 gibi filmlerde çok büyük işlere imza atan Zimmer, BMW'nin ses tasarımcısı Renzo Vitale ile birlikte çalışarak, uzay gemisi misali bir ses ürettiler.

Şirket, aracın yanında cyberpunk araç sahiplerinin seveceği başka şeyler de üretiyor. Şirket, 3D printer ile basılmış bir model ve duvarınıza asabileceğiniz posterler de üretiyor.