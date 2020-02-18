BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'
Haberler » Dünya » BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı' - Haberler

BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.

18.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:49
BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'

İnsan Hakları Yüksek Komiseri , 'nin kuzeyinde güvenli koridorlar oluşturulması için taraflara çağrıda bulundu.


Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bachelet, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede sivillerin plastik örtüler altında yaşamalarını "inanılmaz bir zulüm" olarak niteledi. Yüksek Komiser, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler