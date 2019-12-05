BM'nin gönderdiği 45 tır insani yardım İdlib'de dağıtılacak
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 45 tır insani yardım gönderildi.
05.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:44
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 45 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 45 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA