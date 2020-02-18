BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli

18.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:22

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de yaşanan insani krize de değinen Guterres, Esed rejimine ateşkes çağrısında bulunarak, Türkiye, İran ve Rusya'nın siyasi çözüm bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Guterres, Libya'daki iç savaşa ilişkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiğini belirterek, "Libya'da kaç farklı ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

"Afganistan'da barış herkesin yararına"

Guterres, aralarındaki ilişkiler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını kısıtladığı gerekçesiyle Çin, ABD ve Rusya'yı suçlayarak, "Kaosun dünyamızı çok dengesiz bir hale dönüştürdüğü riskli bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

ABD ile Afgan Talibanı arasında yürütülen müzakerelerin bölgede uzun süredir devam eden istikrarsızlığı sona erdirmek için önemli bir şans olduğunu da kaydeden Guterres, "Bu barış şansını kaçırmamamız gerekiyor. Milyonlarca Afgan yıllardır sığınmacı hayatı yaşıyor. Barışın sağlanması ve Afganistan'ın uluslararası topluma entegre edilmesi herkesin yararına." diye konuştu.

Kaynak: AA