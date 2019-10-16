BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı

16.10.2019 21:34

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin daimi temsilcileri, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na son vermeye çağırdı.

BMGK'ya üye olan AB ülkelerinin tüm temsilcileri adına konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda 9 Ekim'de başlatmış olduğu ve bugün 8. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na son verme çağrısında bulundu.

"TEK TARAFLI ASKERİ HAREKATI KINIYORUZ"

Heusgen, "AB'nin BMGK'daki 5 daimi üyesi (İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika) ve Estonya adına şunları söylemek isterim: AB üyeleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü tek taraflı askeri harekatı kınıyor ve Türkiye'yi ona son vermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ 2. KEZ TOPLANDI

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için BMGK'ye toplantı talebinde bulundu. Bu talep sonrası BM Güvenlik Konseyi yarın kapalı oturumda bir kez daha bir araya geldi. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamıştı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 olarak açıklandı.