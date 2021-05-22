BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Kubiš Türkiye'yi ziyaret edecek
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BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Kubiš Türkiye'yi ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Kubiš Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubiš, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubiš, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine, 22-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Özel Temsilci Kubiš'in kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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