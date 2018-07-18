- BM'den Mandela'nın 100. doğum günü mesajı: "Eşitlik"

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela'nın 100. doğum günü mesajında "eşitlik" için mücadele sözü verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayınladığı video ile Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı ve ırkçılık karşıtı Nelson Mandela'nın 100. doğum gününü kutladı. Guterres, Güney Afrika'nın ilk siyahi liderine saygılarını sunarak başladığı konuşmasında, "Nelson Mandela, adalet ve eşitlik için güçlü bir küresel savunucuydu. Cesaret ve merhamet örneğiyle dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Nelson Mandela uzun yıllar esir tutuldu ama asla geçmişin esiri olmadı. Onun yerine enerjisini, barışçıl, çok etnikli ve demokratik Güney Afrika vizyonuna döktü" dedi.

"Madiba'nın mirası bize yolu gösterir"

Madiba'nın mirasının yol gösterici olduğunu aktaran Guterres, "Onun yüzüncü doğum gününü kutlarken, Nelson Mandela'nın hizmetle dolu ömrünü anmaktayız. Tarihte nadiren bir kişi, insanların hayallerini gerçekleştirmek ve harekete geçirmek için uğraştı. Bu eşitlik, onur ve adalet mücadelesi devam ediyor. Madiba'nın mirası bize yolu gösterir" ifadelerini kullandı.

Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba, 18 Temmuz 1918'de doğmuş ve 5 Aralık 2013'te hayatını kaybetmişti. Güney Afrikalı ayrımcılık karşıtı lider Güney Afrika'nın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.

Öte yandan, Mandela'nın 100. doğum günü birçok lider tarafından kutlanıyor.