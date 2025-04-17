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Blu TV, Max mi oldu?

Blu TV, Max mi oldu?
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Warner Bros. Discovery'nin Türkiye hamlesiyle birlikte BluTV markası sona eriyor. Peki, Blu TV, Max mi oldu?

Dijital yayın platformu BluTV, 15 Nisan 2025 itibarıyla Warner Bros. Discovery çatısı altında "Max" ismiyle yoluna devam edecek. Türkiye'de dijital yayıncılıkta yeni bir dönemi başlatacak bu dönüşüm, BluTV kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek. Blu Tv, Max mi oldu?

BLU TV, MAX Mİ OLDU?

Warner Bros.'un dijital platformu olan Max'in (eski adıyla HBO Max), Türkiye pazarına resmi olarak gireceği ve BluTV'nin yerini alacağı aralık ayında duyurulmuştu. O günden beri beklenen bu değişim, bugün itibarıyla tam anlamıyla gerçekleşti. Max Türkiye, yayın hayatına resmi olarak başlarken, yerini ona bırakan BluTV yayın hayatına son verdi. BluTV'nin mevcut aboneleri ise Max'e aktarıldı.

MAXPAKETLERİ NE KADAR?

Max Türkiye, yeni abonelere iki farklı paket seçeneği sunuyor:

Max Standart Paket

Aylık: 229,90 TL | Yıllık: 2.299 TL

Aynı anda 2 cihazdan izleme

Full HD çözünürlük

30 içerik indirme hakkı

Max Özel Paket

Aylık: 299,90 TL | Yıllık: 2.999 TL

Aynı anda 4 cihazdan izleme

4K UHD + Dolby Atmos desteği

100 içerik indirme hakkı

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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