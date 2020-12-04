Blu TV 5-6 Aralık'ta Ücretsiz ve Şifresiz! Ücretsiz Blu Tv içerikleri!
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Blu TV 5-6 Aralık'ta Ücretsiz ve Şifresiz! Ücretsiz Blu Tv içerikleri!

04.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:51
Blu TV 5-6 Aralık'ta Ücretsiz ve Şifresiz! Ücretsiz Blu Tv içerikleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Blu TV de bu hafta sonunu evlerinde geçirecek vatandaşlar için bir sürpriz yaptı. 5 ve 6 Aralık günleri evde kalan tüm vatandaşlar tüm Blu TV içeriklerine ücretsiz erişebilecek. Ücretsiz şifre ve üyelik şartı olmadan!

Blu TV hafta sonu ücretsiz yayın müjdesini verdi! Yasak kapsamında hafta sonunu evde geçirecek vatandaşların sıkılmaması ve yeni, orijinal içeriklere ulaşabilmesi için bu hafta sonu Blu TV herkesin erişimine açık olacak. Bu kapsamda 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri tüm BLU TV dizi, film ve programlarını ücretsiz izleyebileceksiniz. Üstelik herhangi bir üyelik şartı olmadan direkt olarak şifresiz erişim imkanı olacak! İşte Blu Tv hafta sonu ücretsiz izleyebileceğiniz içeriklerden bazıları.

BLU TV'DE BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEKLER

Blu TV haftasonu ücretsiz sunacağı içeriklerde herhangi bir kısıtlama getirmedi. Yani platformdaki tüm dizi, film, program ve orijinal içeriklerin hepsine ücretsiz erişim sağlayabileceksiniz. İşte bu sezon dikkat çeken Blu TV içeriklerinden bazıları:

  • Saygı
  • Yarım Kalan Aşklar
  • The Young Pope
  • Alef
  • Bozkır
  • Yedi Yüz
  • The Handmaid's Tale
  • Sıfır Bir
  • Yaşamayanlar
  • Masum
  • Dijital Flörtleşme
  • Çıplak
  • Bartu Ben
  • Börü
  • Aynen Aynen
  • Game of Thrones
  • Dudullu Postası
  • Kelebekler
  • Behzat Ç.

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