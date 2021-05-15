Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu!

Blaze Esports yeni kadrolar duyurmaya devam ediyor.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu. Organizasyon, gün içinde yeni oluşturduğu Valorant kadrosu için iki oyuncuyu da duyurmuştu.

Organizasyon "Yeni sezon, yeni kadro, yeni heyecanlar!" başlığıyla yeni NBA 2K 21 kadrosunu duyurdu. Yeni duyurulan kadro dün akşam saat 22.00'de Kocaelispor karşısına çıktı. Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Ulaş "MAMBA" Yurdusev (Eski kadro oyuncusu)

Egecan "NASTY" Uçan (Eski kadro oyuncusu)

Alaz "ZOTTIR" Bakkaloğlu (Yeni oyuncu)

Baran "IITUFF" Turanlı (Yeni oyuncu)

Serkan "IISEKO" Atabaş (Yeni oyuncu)

Playerbros ekibi olarak Blaze Esports'a ve yeni oyunculara başarılar diliyor, katılacakları turnuvalarda başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros