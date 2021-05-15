Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu!

Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Blaze Esports yeni kadrolar duyurmaya devam ediyor.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu. Organizasyon, gün içinde yeni oluşturduğu Valorant kadrosu için iki oyuncuyu da duyurmuştu.

Organizasyon "Yeni sezon, yeni kadro, yeni heyecanlar!" başlığıyla yeni NBA 2K 21 kadrosunu duyurdu. Yeni duyurulan kadro dün akşam saat 22.00'de Kocaelispor karşısına çıktı. Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Ulaş "MAMBA" Yurdusev (Eski kadro oyuncusu)

Egecan "NASTY" Uçan (Eski kadro oyuncusu)

Alaz "ZOTTIR" Bakkaloğlu (Yeni oyuncu)

Baran "IITUFF" Turanlı (Yeni oyuncu)

Serkan "IISEKO" Atabaş (Yeni oyuncu)

Playerbros ekibi olarak Blaze Esports'a ve yeni oyunculara başarılar diliyor, katılacakları turnuvalarda başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Blaze Esports yeni NBA2K kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:00:45. #1.14#

title