Blaze Esports Valorant sahnesinde!
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Blaze Esports Valorant sahnesinde!

Blaze Esports Valorant sahnesinde!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Blaze Esports, Kafalar Esports tarafından iki yeni transferle kadrosunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports Valorant sahnesinde yerini aldı.

Eski Kafalar Esports oyuncuları Baran "Izzy" Yılmaz ve Eren "Brave" Kasırga artık birer Blaze Esports oyuncusu oldu. Oyuncuların takımdan ayrılacağının dedikoduları geçtiğimiz günlerde toplulukta şiddetli bir şekilde konuşuluyordu. Organizasyon geçtiğimiz saatlerde iki oyuncunun da takımdan ayrılıklarını bir video ile taraftarlarına duyurdu.

Kafalar Esports ortaklarından biri olan Fatih Yasin ise kişisel Twitter hesabından oyuncuların ayrılıklarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Blaze Esports tarafında ise iki oyuncu ayrı ayrı videolar ile duyuruldu. Böylelikle Blaze Esports'da Valorant sahnesine adım atmış oldu. PUBG tarafında elde ettikleri başarılarla uluslararası çapta bir organizasyon olan takım acaba aynısını Valorant arenasında da başarabilecek mi? Hepsini yakın bir zamanda göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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