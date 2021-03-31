Blaze Esports batı dünya şampiyonu oldu
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Blaze Esports batı dünya şampiyonu oldu

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Blaze Esports batı dünya şampiyonu oldu

PUBGM Redbull M.E.O Batı Dünya Finalinde şampiyonluğa uzanan takım Blaze Esports oldu. Düzenlenen karşılaşmalar sonucunda final'de de galib gelen Blaze Esports kupayı kazanan takım olmuş oldu.

17 Mart'ta Sanal İstanbul'un ev sahipliğinde başlayan final müsabakalarında 29 Mart akşamı saat 18:00'da Pubg Mobile Batı finali karşılaşmaları gerçekleşti.

Finallerde ülkemizi temsil eden iki güzel takımımız olan Blaze Esports ve Futbolist 16 takım arasunda kupa şampiyonluğu için mücadele verdi. Puanlamalar her maçta alınan "kill" üzerinden hesaplanan finallerde, Altı maçta iki galibiyet toplayan ve 95 puanı cebine koyan Blaze Esports PUBG Mobile'de Batı şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Finallerde adından sıkça bahsettiren bir diğer temsilcimiz Futbolist, ilk beş maçtaki iyi oyunuyuyla son maça kadar liderliğini korudu. Son maçta iyi bir oyun ortaya koyan Blaze Esports PUBG Mobile Batı Dünya şampiyonu oldu.

SIRALAMA AÇIKLANDI

1.Blaze Esports (95 puan)

2.Qlash EU (90 puan)

3.Futbolist (90 puan)

4.Evolution (90 puan)

5.Gamespace MCE (63 puan)

6.Middle East Assassins (55 puan)

7.Undead Crow (52 puan)

8.MCES Italia (49 puan)

9.Slime 4KT (39 puan)

10.Team BIG Easy (39 puan)

11.Team Onyx (36 puan)

12.Fate Esports (34 puan)

13.SNP Zag Predators (32 puan)

14.Defeaters Italy (30 puan)

15.DIFAI (23 puan)

16.Gaijin (23 puan)

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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