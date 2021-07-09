Black Widow oyuncuları kimler, konusu ne? Black Widow sinemada yayınlandı mı?
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Black Widow oyuncuları kimler, konusu ne? Black Widow sinemada yayınlandı mı?

Black Widow oyuncuları kimler, konusu ne? Black Widow sinemada yayınlandı mı?
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Merakla beklenen Black Widow sinema filmi 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girdi. Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak. Peki, Black Widow konusu ne? Black Widow oyuncuları kimlerdir? Black Widow konusu nedir? Detaylar haberimizde...

Black Widow sinemada çıktı mı? Black Widow oyuncuları kimler? Black Widow konusu ne, neyi anlatıyor? Black Widow Türkiye'de yayınlandı mı? Black Widow yayınlanma tarihi ne zaman? Black Widow hangi sinemalarda oynanacak? Black Widow kimin hayatını anlatıyor?

BLACK WİDOW SİNEMALARDA YAYINLANDI MI?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek. Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak. Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, mazisinden çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

BLACK WİDOW KONUSU NE?

Black Widow, ABD yapımı, 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan, Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi dördüncü Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yönetmenliğini Cate Shortland'ın yaptığı, başrollerini Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz'ın paylaştığı filmin çekimleri Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.

Bir Black Widow filminin planlanmasına Nisan 2004'te Lionsgate tarafından başlandı ve David Hayter yönetmenlik görevini üstlendi. Proje iptal oldu ve karakterin film hakları Haziran 2006 tarihinde kadar Marvel Stüdyolarına geri döndü. Johansson, Iron Man 2 (2010) ile birkaç MCU filminde rol aldı. Marvel ve Johansson, 2018'de Schaeffer ve Shortland'ın işe alınmasından önce, sonraki yıllarda birkaç kez solo bir filme ilgilendiklerini dile getirdi.

Black Widow'un, MCU'nun Dördüncü Fazın ilk filmi olarak, 9 Temmuz 2021'de ABD, Türkiye, Romanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkelerde de yayınlanması kesinleşti.

BLACK WİDOW OYUNCULARI

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/ Black Widow

David Harbour - Alexei Shostokoff/ Red Guardian

Florence Pugh - Yelena Belova/ Black Widow

Rachel Weisz - Melina Vostokoff

O. T. Fagbenle - Taskmaster

William Hurt - Thunderbolt Ross

Ray Winstone - Dreykov

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