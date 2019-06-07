Black Mirror 5. sezon yayınladı! Black Mirror izle

Yayınlanan 4. sezonunu yaklaşık 3 saatlik interaktif bir bölümle sonlandıran Black Mirror 5. sezonu yayınlandı. 6 bölümlük sezonlarıyla bilinen dizi 5. sezonda 3 bölümle izleyici karşısında. Black Mirror 5 sezon izle…

5. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Teknolojinin, insan hayatına olumsuz etkilerinin en çarpıcı haliyle eke alan Black Mirror, Netflix'te yayınlanıyor. Dizinin Türkiye'deki yayın hakları Netflix'te bulunuyor. Black Mirror'un yeni bölümlerinin izlemek için Netflix üyeliği olması gerekiyor.

Black Mirror İzle

BLACK MİRROR KONUSU

Teknolojiyle donatılmış modern toplumun ve bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini farklı açılardan yorumlayan Black Mirror, yapımcısı Charlie Brooker dizi ile ilgili "Hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" şeklinde konuştu.

Heyecanla beklenen Black Mirror'un 3 bölümlük 5. Sezonu ise beklentileri karşılayamadı gibi görünüyor. İzleyiciler, çeşitli sosyal medya platformlarından dizinin yeni bölümlerde kendini tekrar ettiğini belirterek, beklentilerin altında kaldığını ifade etti.