Bizum Hoca 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon dizilerin henüz başlamamasıyla birlikte bazı TV kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Bu filmlerden birisi de Kanal D'de bugün yayınlanacak olan Bizum Hoca 2 filmi oldu. İzeyiciler, Bizum Hoca 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...

Bizum Hoca, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren türk yapımı komedi filmi. Yönetmenliğini Serkan Acar, Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmin senaristliğini de yine Serkan Acar yaptı. Peki, Bizum Hoca 2 konusu ne? Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

BİZUM HOCA 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizum Hoca 2 TV'de ilk kez bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü Kanal D'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

BİZUM HOCA NEDİR?

Bizum Hoca, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren türk yapımı komedi filmi. Yönetmenliğini Serkan Acar, Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmin senaristliğini de yine Serkan Acar yaptı.

BİZUM HOCA KONUSU NEDİR?

Trabzon'un bir köyüne atanan imamın bir türlü gelmemesi sonucu köy sakinleri kendilerine vekaleten bir imama arayışına girişirler. Köyde resmi olarak imam olmayan 'Bizum Hoca' lakaplı birisini imam olarak seçerler. Bu sırada köyde Hidro elektrik santrali yapılacağı haberi yayılır. Köylüler buna karşı çıkmak için mücadeleye girişirler ve lider olarak ise Bizum Hoca'yı seçerler. Bir yandan bu olaylar yaşanırken diğer taraftan ise köye atanan asıl imam gelir ve olaylar bundan sonra içinden çıkılmaz bir hale gelir.

BİZUM HOCA OYUNCULARI

Cezmi Baskın : Bizum Hoca

Levent Ülgen : Kemal

Serhat Özcan : Ekrem Hoca

Sabriye Kara : Dobi Nene

Erdem Baş : Mahmut

Seymen Aydın : Yaşar Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mehmet Usta : Cemal

Şamil Kafkas : İdris

Adem Yılmaz : Ali Yavuz

Özge Gürel : Kardelen

Volkan Girgin : Necip

İsrafil Köse : İhsan

Tahsin Taşkın : Cevdet

Alay Cihan : Dursun

Pınar Şenol : Hatice

Harun Çelik : Avukat Enver

Fatih Topçuoğlu : Pilita İsmail

Semih Habiboğulları : Fatih

Ibrahim Yattara : Jüri Üyesi 1

Ayşe Natır : Songül Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hülya Polat : Jüri Üyesi 2

Yılmaz Okumuş : Jüri Üyesi 3

Florent Malouda : Futbolcu 1

Jose Bosingwa : Futbolcu 2