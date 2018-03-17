Bizim Köyün Şarkısı" Filminin Özel Gösterimi Başkentte Yapıldı (2)

Başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinin yer aldığı "Bizim Köyün Şarkısı" filminin özel gösterimi başkentte yapıldı.

Next Level Alışveriş Merkezi'ndeki sinemada salonundaki özel gösterim öncesinde filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ve oyuncuları Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Esat Polat Güler ve Eda Döğer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetmen Soysop sevgi dolu bir film çektiklerini, çocukların bir araya geldiği zaman ne kadar güzel şeyler yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Yazın çocuklarla keyifli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve ailecek izlenecek film yaptıklarını dile getiren Soysop, İstanbul'dan köye taşınan bir ailenin yaşadığı olayları anlattıklarını ifade etti.

Filmin oyuncularından Berat Efe Parlar da aile tadında bir film çektiklerini, dostluğu ve kardeşliği anlattıklarını vurguladı. Filmi herkesin izlemesini tavsiye eden Parlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyunculardan Dora Dalgıç ise filmin emek, sevgi ve saygı üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Rollerini severek oynadıklarını ifade eden Dalgıç, filmi küçük büyük herkesin izleyebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından oyuncular seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.