Bizim İçin Şampiyon" Filminin Ankara Galası Yapıldı
Türkiye'nin önemli jokeylerinden, 6 kez Gazi Koşunu kazanmış Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı.
Türkiye'nin önemli jokeylerinden, 6 kez Gazi Koşunu kazanmış Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı. Bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, "Bizim İçin Şampiyon" filminin başrol oyuncularından Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan sinemaseverlerle buluştu.