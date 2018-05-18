Bizim Hikaye'de Fikri'nin Eşi Şükra'nın Ölümü İzleyiciyi Derinden Sarstı
Reyting rekorları kıran Bizim Hikaye dizisinde Fikri'nin eşi Şükran'ın ölüm sahnesi ekran başındakileri derinden sarstı.
Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen, dünyaca ünlü Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin son bölümünde beklenmedik bir ölüm yaşandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Esra Bezen Bilgin'in canlandırdığı Şükran karakteri ölerek diziye veda etti. Dizide eşi Şükran'ı uyandırmak için odasına giren Fikri, Şükran'ın öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldu.
BARIŞ ÇILGINA DÖNDÜ
Dizinin son bölümünde, formalite evlilik yaptığı Cemil'den ayrılmak isteyen Filiz aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşadı. Cemil, Filiz'den boşanmayacağını avukata açıklayınca Barış çılgına döndü.
SÖZLENDİLER
Tüm bu yaşananlara rağmen Filiz ve Barış evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Barış, Filiz'i babaannesinden istedi ve sözlendiler.
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Orjinali SHAMELESS Kadın oyuncu EMY ROSSUM İnternetten izleyin 9 sezon 108 bölüm bakın o zaman bu bizim hikayenin ne kadar ama ne kadar çok saçma olduğunu göreceksiniz senaryoyu oradan çalmışlar siz orjinalini bi izleyin hele 108 bölümü soluksuz takip edecek ve bu bizimkilere kahkahayla karısık nefretle güleceksinizCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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oyunculuk beni benden aldı he kadın kahkaha atıcak neredeyse :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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ayilecek izliyoruz. bu arada şükranın öldüğü dorudurCevap Yaz Yayından Kaldır
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ama çok güzel bi diziiiiiiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Boş işler bunlar. Gazze''de 62 canımız gitti. Bütün derdimiz bu mu gerçekten. Ramazan ayındayız. Bu ayın feyiz ve bereketinden istifade edelim. Bu türlü yayınlar Ne kültürümüz ne dinimizde yeri var. Maneviyattan uzaklaştıran durumlar. Allah bütün Müslümanlara Akıl ve Şuur versin.Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır