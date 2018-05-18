Bizim Hikaye'de Fikri'nin Eşi Şükra'nın Ölümü İzleyiciyi Derinden Sarstı

Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen, dünyaca ünlü Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin son bölümünde beklenmedik bir ölüm yaşandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Esra Bezen Bilgin'in canlandırdığı Şükran karakteri ölerek diziye veda etti. Dizide eşi Şükran'ı uyandırmak için odasına giren Fikri, Şükran'ın öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

BARIŞ ÇILGINA DÖNDÜ

Dizinin son bölümünde, formalite evlilik yaptığı Cemil'den ayrılmak isteyen Filiz aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşadı. Cemil, Filiz'den boşanmayacağını avukata açıklayınca Barış çılgına döndü.

SÖZLENDİLER

Tüm bu yaşananlara rağmen Filiz ve Barış evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Barış, Filiz'i babaannesinden istedi ve sözlendiler.