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Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

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Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Oyuncu Bade İşçil, yakın zamanda sosyal medyada yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında açıklama yapmıştı. En Pahalı yemekleri paylaştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bade İşçil önceki gün Bebek'te görüntülendi. İşçil, yakın zamanda sosyal medyada Yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında açıklama yaptı.

İşçil, sosyal medyada yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında "Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor." demişti.

Oyuncu Bade İşçil'in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Bu açıklamalarından sonra bir çok sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun geçmişteki paylaşımları göz attı.

Bade İşçil'in geçmişte sosyal medyada yemek paylaşımları kalıcı olarak paylaşımı görenleri şok etti.

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı

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Haber: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor demişti! Yemek paylaşımları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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