'Bize Müsaade' 30 Temmuz'da vizyona giriyor
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'Bize Müsaade' 30 Temmuz'da vizyona giriyor

'Bize Müsaade' 30 Temmuz'da vizyona giriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hann Yapım'ın yapımcılığını yaptığı ve Giray Altınok'un kaleme aldığı Bize Müsaade filmi, pandemi sürecinde ertelenen vizyon tarihini yeniden duyurdu. Film 30 Temmuz Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan 'Bize Müsaade' filminin çekimleri, Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları üçgeninde gerçekleşti. Filmin başrollerinden biri olan ve aynı zamanda hem senaristi hem de yönetmeni Giray Altıok'un güçlü kaleminden çıkan 'Bize Müsaade' filmi farklı bir dille beyazperdeye aktarıyor.

Filmde Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Film uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 hafta da tamamlandı. Dekor için hiç bir masraftan kaçınmayarak profesyonel bir ekiple çalışan Hann Yapım, filmin büyük bir bölümünün çekildiği akıl hastanesini sıfırdan yaptı.

Bize Müsaade 30 Temmuz Cuma günü vizyona giriyor.

Filmin Konusu:

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın yolları küçük bir danışmanlık için Büyükada'da bir akıl hastanesine düşer. Fakat kahramanlarımız bu hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olunca, başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilirler. Özgürlüklerine kavuşmak için kusursuz bir plana ihtiyaçları vardır.

Kaynak: Bültenler

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