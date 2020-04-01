- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Varto

- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti

- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Muş'un Varto ilçesindeki bir vatandaş 58 bin 146 metrekarelik arsasıyla destek verdi.

01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:13
- 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti

- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Muş'un Varto ilçesindeki bir vatandaş 58 bin 146 metrekarelik arsasıyla destek verdi.

AK Parti Varto İlçe Eski Başkanı Figen Ergül ile devlet memuru olan eşi Tunay Ergül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'yı makamında ziyaret etti. Paraları olmadığını ifade eden Ergül çifti, Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Akmescit Mahallesi'nde kendilerine ait 58 bin 146 metrekare arsayı hibe etti.

Ergül çiftinin 14 parça arazilerini hibe etmek istediklerini dile getiren Kaymakam Avcı, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile tüm ülke seferber oldu. Herkes yardımını yapıyor. Ülke olarak da hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah. Ergün çiftimiz, Ordu'daki 14 parça arazilerini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında devletimize destek olmak için bağışta bulundular. İlçemizde böyle bir hibenin olması ayrıca bizi mutlu etti" dedi.

Paraları olmadığını, ama eşinin adına 58 dönümlük 14 parça araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda bağışta bulunmak istediklerini dile getiren AK Parti Varto İlçe Eski Başkanı Figen Ergül de, "Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyaya destek vermek üzere elimizde bulunan arsa ve arazilerimizi bağışlamak için kaymakamımızı ziyaret etti. Sağ olsun kaymakamımızda bizi kabul etti. Bu gün burada bu desteğimizi yaptık. Gerçekten biz bize yeteriz. Bu tür kampanyalara insanlarımızı davet ediyorum. İnşallah bir nebzede olsa birine derman olduysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Tunay Ergül ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek üzere ellerinde nakit olmadığını belirterek, "Ordu'nun Gürgen Tepe ilçesinde bulunan 14 parça arsa ve arazimizi aziz devletimiz ile milletimizin emrinde olmak üzere kampanya dahilinde devletimize bağışladık" şeklinde konuştu.

- 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti
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