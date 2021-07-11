'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı
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'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı

'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelişlerinde davul zurnalarla karşılanan Iğdırlı öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaretin ardından kentten ayrıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelişlerinde davul zurnalarla karşılanan Iğdırlı öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaretin ardından kentten ayrıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen ilk kafile olarak davul zurnalarla ve halk oyuncuları ekiplerinin bar gösterileri ile karşılanan Iğdırlı öğrenciler, Dadaşlar diyarındaki gezisini tamamladı.

40 öğrenci, dört de yöneticiden oluşan Iğdır Kafilesi Erzurum gezisinin son gününde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Iğdırlı gençlerle sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "İlimize geldiniz, güzel ve hoş vakitler geçirdiniz. Şimdi memleketinize dönüyorsunuz. Iğdır'a döndüğünüzde herkese Erzurum'un güzelliklerinden bahsedin. Bizlerden ailelerinize selam söyleyin" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Spor Direktörü Vedat Engin, Talip Önelge ile Nursen Keleş de Iğdır'dan gelen kafile ile yakından ilgilenirken, beş gün boyunca Iğdır kafilesinin kentte güzel vakit geçirmelerini sağladılar.

Iğdırlı öğrenciler de Erzurum'da olmaktan büyük bir mutluluk duyarken, çok güzel bir gezi yaptıklarını söyleyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm yetkililere teşekkür ettiler. - ERZURUM

'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı
'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Erzurum'a gelen Iğdırlı öğrencilerin gezi programı tamamlandı - Haberler
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