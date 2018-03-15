Biz Anadoluyuz" Projesi
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 öğrenci İstanbul'a gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 öğrenci İstanbul'a gönderildi.
Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Hükümet Konağı önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin yeni yerler görmesi, bilgi, görgü, kültür gibi konularda kendilerini geliştirmesi açısından projenin faydalı olduğunu söyledi.
İlçedeki ortaokul ve liselerde okuyan 60 öğrenciyi proje kapsamında uğurladıklarını belirten Çetin, öğrencilerin 3 gün boyunca İstanbul'u gezeceğini kaydetti.
Daha sonra öğrenciler, İstanbul'a uğurlandı.
Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdurrahman Keleş ve Mehmet Değirmenci ile veliler katıldı.