"Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
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"Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi

18.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:51

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Biz Anadolu'yuz Kubbet-ül İslam Ahlat Özel Programı" dahilinde Van ve Muş illerinden gelen 100 öğrenci Bitlis'in Ahlat ilçesini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Biz Anadolu'yuz Kubbet-ül İslam Ahlat Özel Programı" dahilinde Van ve Muş illerinden gelen 100 öğrenci Bitlis'in Ahlat ilçesini gezdi.

Van ve Muş'tan gelen öğretmen ve öğrenciler, Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez ile Gençlik Kampı Müdürü İbrahim Elbir tarafından karşılandı. Daha sonra Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez ve gençlik merkezi gönüllerinin rehberliğinde gelen ekibe ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri gezdirildi. İlk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen öğrenciler, daha sonra Emir Bayındır Kümbeti, Mağara Evler, Çifte Kümbetler, tarihi camiler gibi birçok tarihi alanı gezdi.

Ahlat Şehitliğini ve Abdurrahman Gazi Türbesini de ziyaret eden öğrenciler, türbe civarında temizlik de yaparak sosyal mesaj verdiler.

Van ve Muş'tan proje kapsamında ilçeye gelen 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik öğrenci, Ahlat Gençlik Kampında 2 gece konakladı. Proje kapsamında ilçedeki gezi programlarını tamamlayan ekip daha sonra Bitlis ve Tatvan'a geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, proje kapsamında ilçeye gelen gençleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, "Biz Anadolu'yuz projesiyle birlikte Van ve Muş illerimizden gelen öğrencilerimize ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini gösterdik. Programımız 3 gün devam etti. Çok güzel bir gezi programı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Ahlat Gençlik Kampı Müdürü İbrahim Elbir ise ilçeye gelen öğrencileri kampta 2 gece 3 gün konuk ettiklerini belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİTLİS

'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi
'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında öğrenciler Ahlat'ı gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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