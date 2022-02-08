Biyoteknoloji firması evcil hayvanların ölümlerinden sonra vücutlarını bitki yaşam kaynaklarına dönüştürüyor

Biyoteknoloji firmasından detaylar

Ölmüş evcil hayvanlarını firmaya getirenler

Firmanın kurucusu Daniel Correa Jaramillo ile röportaj

Tesise getirilmiş hayvanlara ait objeler

Alexandra Benjumea Martinez ile röportaj

MEDELLİN - Kolombiya'nın Medellin kentindeki Pleia isimli bir şirket, evcil hayvanların ölümlerinden sonra vücutlarını bitki yaşam kaynaklarına dönüştüren bir biyoteknoloji süreci geliştirdi. Sahipleri, kazalarda veya hastalıklardan ölen, hatta sağlıkları el vermediğinden uyutulmak zorunda kalan evcil hayvanlarına, şirketin geliştiridiği biyoteknoloji sayesinde farklı bir yolla veda etmiş oluyor. Her evcil hayvan sahibinin satın aldığı plana bağlı olarak, evcil hayvanlarını hatırlatıcı objeler, basılı fotoğraf, ölen evcil hayvanın olduğu kompost alanına dikilmiş bir ağaç veya bu hayvanlara ait ayak izleri sahiplerine veriliyor.