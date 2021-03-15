BitTorrent, Uniswap, EOS coin yorum ve fiyat analizi
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BitTorrent, Uniswap, EOS coin yorum ve fiyat analizi

15.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:50
BitTorrent, Uniswap, EOS coin yorum ve fiyat analizi

Uniswap'in göstergeleri bir miktar belirsizlik gösterdi ve boğaların kısa vadede fiyatları 31.87 $ desteğinin üzerinde tutup tutamayacağı belirsizdi. EOS, düşüş eğilimi gösteren bir piyasayı canlandırdı, ancak 3,12 $ desteğine doğru bir düşüş, tüccarlar için bazı satın alma fırsatları sunabilir. Son olarak, BTT'nin mevcut kanalından kopması için daha güçlü ipuçlarına ihtiyaç vardı. BitTorrent, Uniswap, EOS coin yorum ve fiyat analizi

Uniswap Coin Yorum

UNI, yükseliş hissinin ardından 31.87 $ seviyesini yeniden ele geçirdi. MACD Sinyal çizgisinin üzerinde geçti ve vurgulanan çizgi duyguları söyledi. Öte yandan, ADX 20'nin altına düştü ve grafikler henüz aynı şeyi yansıtmasa da yükseliş trendinin hız kaybettiğini öne sürdü.

24 saatlik ticaret hacimleri de ihmal edilebilir düzeydeydi. Sonraki birkaç seans, her iki tarafın da kontrol için savaştığını ve pazardaki hakimiyetini iddia ettiğini görebilirdi. Boğalar mevcut seviyeyi sürdürürse, ATH'ye doğru bir yükseliş uzak bir olasılık değildi.

EOS Coin Yorum

Piyasada düşüş devam ederken EOS , 20-SMA (mavi), 50-SMA (sarı) ve hatta daha uzun vadeli 200-SMA'nın (yeşil) altına düştü. Geçtiğimiz 30 gündeki kayıplar, Şubat ayının sonundaki daha geniş piyasa gerilemesi nedeniyle EOS bir iyileşme sağlayamadığı için yaklaşık % 17'ye ulaştı.

OBV baskıyı satın listelerinde bir boğa sıçrama geri pompalamak için yetersiz olduğunu gösterdi. Müthiş Osilatörivme satan tarafı ile dinlenmiş olduğunu göstermiştir. Basın süresi desteğinin altında bir hareket, fiyatın bir sonraki savunma hattına doğru 3,12 $ 'a düştüğünü görebilir. Artı tarafta, daha düşük bir seviye, uzun vadeli tüccarlar için indirimli bir fiyat sunabilir.

BitTorrent Coin Yorum

Bollinger Bantlarına göre BitTorrent Token piyasasında oynaklık artıyordu ve ticaret hacimleri de arttı . MACD en hızlı hareket eden hat sinyal hattı üzerinde bazı zemin kazanırken histogramı ayı hızında bir düşüş kaydetti. Bunlar umut verici göstergeler olsa da, BTT'nin son beş gün içinde güçlü fiyat dalgalanmaları görülen bir alan olan mevcut kanalından uzaklaşmak için daha fazla ipucu gerekiyordu.

Yukarı doğru bir kırılma beklenenden daha erken gerçekleşirse, boğalar muhtemelen fiyatı 0,0019 $ direncine doğru götürecektir. Tersine, mevcut desteğin altına bir düşüş, BTT'nin bir sonraki engeli 0,0010 $ 'dan aştığını görebilir.

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