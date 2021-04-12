BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent (BTT) Fiyat Analizi: 12 Nisan
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BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent (BTT) Fiyat Analizi: 12 Nisan

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BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent (BTT) Fiyat Analizi: 12 Nisan

BitTorrent Coin yorum ve fiyat analizi: Bram Cohen tarafından 2001 yılında piyasaya sürülen BitTorrent, kullanıcı sayısına göre dünyadaki en büyük merkezi olmayan eşler arası (P2P) dosya paylaşım protokollerinden biridir. Protokol, dünya çapında kullanılan hemen hemen her torrent istemcisi tarafından kullanılmaktadır. BitTorrent Token BTT,% 2.45Tron blok zincirindeki bir TRC-10 belirtecidir

BitTorrent, BTT kullanarak mevcut BitTorrent ağındaki ağ, bant genişliği ve depolama kaynakları için belirteç tabanlı bir ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcıların potansiyelini fark etmesiyle BTT fiyatı bir ayda neredeyse % 1000 arttı

BitTorrent jetonu, 5 Mart ve 5 Nisan arasında neredeyse% 1000'lik bir kazançla bu altcoin sezonunda en başarılı jetonlardan biriydi. Bu inanılmaz altcoin rallisi, 0,013830 $ ATH fiyatıyla sona erdi. Bununla birlikte, BTT, şu anda ATH fiyatının% 35'ten fazla altında işlem gördüğü için oldukça ağır bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı.

BTT'nin fiyatının bu kadar yüksek olmasının net tek bir nedeni yoktur, ancak olası açıklamalardan biri sahip olduğu güçlü teknik momentum olabilir, çünkü BitTorrent, yaklaşık 2 milyar kullanıcı tarafından kullanılan en popüler dosya paylaşım protokollerinden biridir.

Dünya çapında. BitTorrent'in verilerine göre, kullanıcılar halihazırda 200 milyondan fazla BTT cüzdanı oluşturdu, ancak çok sayıda BitTorrent kullanıcısı, BTT ekosisteminin büyümesi ve belirteç benimsemesi için hala bolca yer olduğunu gösteriyor. Dünyayı simgeleştirmeye ek olarak ' BTT'yi paylaşan en büyük merkezi olmayan dosya,% 8-10 değişken bir yıllık getiriyi temsil eden stake stake ödüllerini veren Poloniex'te stake edilebilir. Son fakat en az değil, BitTorrent projesi yakın zamanda, ağın merkeziyetsizliğini iyileştirecek ve gelişmiş performans göstergeleri ekleyecek olan BitTorrent dosya sistemine (BTFS) bir yükseltme duyurdu.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:09:49. #1.16#
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