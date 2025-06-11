"Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, "Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer? sorusu cevabı ne?

"Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"BİTMİYOR AYRILIK, DİNMİYOR GÖNLÜMÜN HİCRAN YARASI" ŞEKLİNDEKİ SÖZLER, BESTESİ VE GÜFTESİ ZEKİ MÜREN'E AİT OLAN ŞARKILARDAN HANGİSİNDE GEÇER?

A: Manolyam

B: Şimdi Uzaklardasın

C: Bir Demet Yasemen

D: Bir Tatlı Tebessüm

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

Eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu! Son sözleri hüzün dolu
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.