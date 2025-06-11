"Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası" şeklindeki sözler, bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait olan şarkılardan hangisinde geçer? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"BİTMİYOR AYRILIK, DİNMİYOR GÖNLÜMÜN HİCRAN YARASI" ŞEKLİNDEKİ SÖZLER, BESTESİ VE GÜFTESİ ZEKİ MÜREN'E AİT OLAN ŞARKILARDAN HANGİSİNDE GEÇER?

A: Manolyam

B: Şimdi Uzaklardasın

C: Bir Demet Yasemen

D: Bir Tatlı Tebessüm

Cevap : C