Bitlis'te okul bahçelerindeki karlar temizlendi
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Bitlis'te okul bahçelerindeki karlar temizlendi

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te okul bahçelerindeki karlar temizlendi

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla kaplanan okul bahçelerini temizledi.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla kaplanan okul bahçelerini temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için okulların bahçelerinde biriken karların temizlendiği belirtildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla yapılan çalışma sayesinde öğrencilerin kar engeline takılmadan okullarına gidebilecekleri aktarılan açıklamada, ekiplerin karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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