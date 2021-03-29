Bitlis'te okul bahçelerindeki karlar temizlendi

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla kaplanan okul bahçelerini temizledi.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla kaplanan okul bahçelerini temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için okulların bahçelerinde biriken karların temizlendiği belirtildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla yapılan çalışma sayesinde öğrencilerin kar engeline takılmadan okullarına gidebilecekleri aktarılan açıklamada, ekiplerin karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur