Bitlis'te günde 6 ton dezenfektan üretimine başlandı Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan üretimine başlandı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan üretimine başlandı.

Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 26 günde 96 bin lira maliyetle kurulan tesisi inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, dezenfektan üretimi hakkında bilgi aldı.

Korkmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta inşaatına başladıkları atölyenin günlük 6 ton temizlik malzemesi üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bu temiz ve modern atölyede her türlü temizlik malzemesinin üretebileceğini belirten Korkmaz, "Şu anda acil olarak istenilen yüzey ve el dezenfektanı. Günde 6 tona yakın el sabunu, bulaşık, çamaşır ve her türlü deterjanı üretebiliriz. Gündemimiz pandemi olduğu için kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarını bize iletecek. Tatvan Belediyesi ihtiyacını bildirdi. Emniyet, AFAD ve diğer kurumların yanı sıra 60 pansiyon ve yatılı okulumuz var. Tüm kurum ve kuruluşların dezenfektan üretimini karşılayacak kapasitemiz var." dedi.

Korkmaz, atölyede 3 kimya öğretmeni ve kimya mühendisinin görev yaptığını belirterek "Okullar açıldığında da öğrencilerimizle seri üretim yapacağız. 26 günde tamamlanan ve 96 bin liraya mal olan tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Son yıllarda mesleki eğitime farklı bir vizyon ve bakış açısı getirildiğini vurgulayan Korkmaz, "Zamanın ruhuna uygun meslek liselerimizin özellikle kimya ve tekstil bölümleri çok hızlı çalıştı. Dün Hatay'da bir meslek lisemiz solunum cihazı üretti. Bu Türkiye'de bir ilk. Şu anda Türkiye'de meslek liseleri kimya alanında el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, maske, cerrahi maske, siperlik, tulum ve solunum cihazlarını üretebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA