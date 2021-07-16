Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Nöbeti Tutuldu

Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferimizin 5. Yıl dönümü, Vali Oktay Çağatay'ın katıldığı bir dizi programla kutlandı.

Gök Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunup şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua edilmesinin ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların konu edinildiği sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı olarak ekrana yansıtıldı. Programın ilerleyen saatlerinde Bitlisli Milli sporcularımız, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşuşu' kapsamında taşıdıkları sancağı, Vali Oktay Çağatay'a teslim etti. Vali Çağatay, Bitlisli Milli sporculara teşekkür ederek, sancağı teslim aldı. Programda öğrencilerimiz şehitlerimiz için yazmış olduğu şiir, mektup ve yazılarını okudular.

Programda konuşan Vali Oktay Çağatay,

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri münasebetiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; sözlerimin hemen başında 15 Temmuz şehit ve gazilerini minnet ve şükranla yad ediyorum. Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini, 5. yıldönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Biliyoruz ki, Türkiye 83 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz ki, Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Biliyoruz ki, Türkiye dostluğuyla, kardeşliğiyle güzeldir. Biliyoruz ki, Türkiye kadim kültürüyle ve sarsılmaz inancıyla güzeldir. Kimsenin bu dokuyu bozmasına izin vermeyeceğiz, kimsenin ülkenin geleceğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz. O gece Fetö hainleri her türlü araç gerece ve teçhizata sahiplerdi, her şeyi hesap etmişlerdi. Ancak o büyük kahramanı, o şanlı askeri, Ömer Halisdemir'i hesap edememişlerdi. 15 Temmuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız, daha da önemlisi bundan sonrasında bu ve benzeri girişimlere asla taviz vermeyeceğiz. Artık 15 Temmuz bir destandır, yeni bir diriliş tarihidir, yeni bir kıyam tarihidir. Artık bundan sonra bu millete hiç kimse ders veremeyecektir. Buradaki meydana baktığımda sizlerdeki bu kararlılığı görüyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta 15 Temmuz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, terörle mücadele şehitlerimizi, 1071'den bu yana bu vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Program, bütün camiilerde 00. 13'te sela okunmasının ardından sona erdi.

Gökmeydanında gerçekleştirilen programa Valimiz Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcıları Furkan Seyman ile Nursel Özdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre