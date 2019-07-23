Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis'te terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy, Bayramalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20: 00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
Kaynak: DHA
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