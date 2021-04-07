Bitlis Belediyesi kentte temizlik çalışması başlattı
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Bitlis Belediyesi kentte temizlik çalışması başlattı

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis Belediyesi kentte temizlik çalışması başlattı

Bitlis Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle kentte temizlik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bitlis Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle kentte temizlik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde 13 mahallede ot temizleme, çöp toplama ve yol yıkama işlemleri yapılıyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ağır geçen kışın ardından kente genelinde bahar temizliğine başladıklarını söyledi.

Tanglay, çalışmaların 13 mahallenin tamamında yapıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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