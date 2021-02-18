Bitkin halde bulduğu şahini besleyip doğaya saldı
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Bitkin halde bulduğu şahini besleyip doğaya saldı

18.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:42
Bitkin halde bulduğu şahini besleyip doğaya saldı

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde Hayremin Aydoğan, dere kenarında bitkin halde bulduğu şahini, bir haftalık bakımla sağlığına kavuşturup doğaya bıraktı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde Hayremin Aydoğan, dere kenarında bitkin halde bulduğu şahini, bir haftalık bakımla sağlığına kavuşturup doğaya bıraktı.

Dörtdivan'a bağlı Süleler Köyü'nde, evli ve 3 çocuk babası Hayremin Aydoğan, dere kenarındaki çalılıkların arasında bitkin halde bir şahin gördü. Şahini çalılardan kurtarıp evine götüren Aydoğan, yaklaşık 1 hafta boyunca ilaç ve yemek vererek bakımını yaptı. Aydoğan, bu süreçte sağlığına kavuşan şahini doğaya bırakmak istedi. Kafesinden çıkardığı şahin, pençelerini Aydoğan'ın eline geçirerek bırakmak istemedi. Elinden yaralanan Hayremin Aydoğan, oğlundan parmağına geçen pençeleri ayırması için yardım istedi. Canı yanan Aydoğan şahine, "Sana verdiğim emeklerin karşılığı bu muydu?" diyerek sitem etti. Daha sonra Aydoğan, şahini uçması için gökyüzüne bıraktı. Ancak hayvan kısa bir süre uçtuktan sonra bir taşın üzerine kondu. Hayremin Aydoğan ve oğlu, yanına yaklaştığı sırada şahin, gökyüzüne doğru havalanarak gözden kayboldu. Hayremin Aydoğan'ın oğlu ise bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Bitkin halde bulduğu şahini besleyip doğaya saldı
Bitkin halde bulduğu şahini besleyip doğaya saldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN

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